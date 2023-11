Αθλητικά

Μπάσκετ: Η Ελλάδα θα διοργανώσει Προολυμπιακό Τουρνουά

Εντός έδρας θα διεκδικήσει η Εθνική Μπάσκετ, την πρόκριση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, το 2024.

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά, που θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η FIBA.

Το Προολυμπιακό της Ελλάδας θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα γίνουν σε Ισπανία (Βαλένθια), Λετονία (Ρίγα) και Πουέρτο Ρίκο (Σαν Χουάν).

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα (27/11, 20:00) σε προάστιο της Γενεύης ενώ η ελληνική ομάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Βραζιλία, Ιταλία και Πολωνία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ: Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία

2ο γκρουπ: Βραζιλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία

3ο γκρουπ: Πουέρτο Ρίκο, Μαυροβούνιο, Δομινικανή Δημοκρατία, Φιλανδία

4ο γκρουπ: Νέα Ζηλανδία, Γεωργία, Μεξικό, Λίβανος

5ο γκρουπ: Κροατία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ανγκόλα, Φιλιππίνες

6ο γκρουπ: Αίγυπτος, Μπαχάμες, Καμερούν, Μπαχρέιν





