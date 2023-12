Κοινωνία

Γέρακας: φίλησε και θώπευσε ανήλικη στον δρόμο παρά τη θέλησή της

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο δράστης την πλησίασε στον δρόμο και την φίλησε στο πρόσωπο παρά την θέλησή της.

Συνελήφθη ένας 61χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 15χρονης και για τον νόμο περί όπλων.

Είχε προηγηθεί η καταγγελία 15χρονης ότι πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (30/11), στην συμβολή των οδών Σπατών και Βάρναλη στον Γέρακα, ο συγκεκριμένος άντρας την πλησίασε και την φίλησε στο πρόσωπο παρά την θέλησή της.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σήμερα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

