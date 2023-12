Κοινωνία

ΚΟΚ - Οδήγηση με μπουφάν: Από πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση διπλώματος

Μπουφάν... τέλος στο αυτοκίνητο. Τι πρόστιμο θα πληρώνουν οι παράβατες και πότε θα τους αφαιρείται το δίπλωμα.

Διανύοντας τις πρώτες ημέρες του φετινού χειμώνα είναι κάτι περισσότερο από χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι φορώντας μπουφάν στο αυτοκίνητο κινδυνεύουμε με ένα τσουχτερό πρόστιμο.

Η χρήση του κατάλληλου ρουχισμό όταν βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι ενός οχήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ορίζει την ευκολία, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των χειρισμών μας.

Η γνωστή σε όλους σαγιονάρα ή τα ψιλοτάκουνα αποτελούν ίσως τα πιο ντραχτά παραδείγματα επιλογών που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να μας στοιχίσουν ακριβά, δεν είναι όμως και τα μοναδικά.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλοί από εμάς δεν αφαιρούμε το μπουφάν όταν καθόμαστε στη θέση του οδηγού, γεγονός που είναι σχεδόν βέβαιό ότι θα μας φέρει σε δύσκολη θέση σε έναν ενδεχόμενο τροχονομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη 2η παράγραφο του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε να έχει πλήρη ελευθερία αναφορικά με τις κινήσεις των άκρων του για να μπορεί να εκτελεί ελεύθερα τους όποιους χειρισμούς είναι αναγκαίοι ώστε να κινείται με ασφάλεια σε δημόσιο δρόμο.

Αν και παρουσιάζεται ασαφές ως προς το πώς θα επιτύχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων οι οδηγοί, αφού δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στον τύπο του ρουχισμού που επιτρέπεται κατά την οδήγηση, η κοινή λογική «συμβουλεύει» να οδηγούμε ντυμένοι με ρούχα που δεν περιορίζουν τις κινήσεις μας και ένα χοντρό παλτό ή μπουφάν σίγουρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία ένδυσης.

Αν οδηγούμε φορώντας το μπουφάν ή το παλτό μας καθιστά πιθανό να δεχθούμε κάποιο πρόστιμο από την Τροχαία σε ενδεχόμενο έλεγχο, ενώ στην περίπτωση που εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα φορώντας ρούχα που περιορίζουν την ελευθερία των κινήσεων μας και αποδειχθεί ότι ο ρουχισμός μας συνέβαλε στο ατύχημα, τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.

Το πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων της 2ης παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΟΚ είναι χρηματικό και διοικητικό. Το χρηματικό ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ επί τόπου αφαιρείται η άδεια ικανότητας του οδηγού για διάστημα 30 ημερών.

