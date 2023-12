Κόσμος

Βρετανία: Παραιτήθηκε Υπουργός του Σούνακ

Νέο πλήγμα για την Κυβέρνηση η παραίτηση του Ρόμπερτ Τζένρικ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Βρετανίας Ρόμπερτ Τζένρικ παραιτήθηκε σήμερα μετά τη δημοσίευση από την κυβέρνηση του σχεδίου νόμου έκτακτης ανάγκης με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα απέλασης μεταναστών της Ρουάντα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Όταν ένας βουλευτής στο κοινοβούλιο του ζήτησε να επιβεβαιώσει την παραίτηση του Τζένρικ, ο Κλέβερλι είπε: «Αυτό έχει επιβεβαιωθεί».

Η παραίτηση του Τζένρικ μετά τη δημοσίευση της αμφιλεγόμενης νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης για να σταλούν μετανάστες στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής αυξάνει την πίεση στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ο οποίος καλείται να είναι ακόμη πιο σκληρός στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, με κίνδυνο να αποκλειστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

