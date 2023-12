Οικονομία

ΠΟΕ – ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία

Σε ανακοίνωση γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση».

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα το 49ο ενδιάμεσο συνέδριο της ΠΟΕ - ΟΤΑ, που εκπροσωπεί το προσωπικό στην αυτοδιοίκηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την ίδια ημέρα, στις 11.00 το πρωί, έξω από τα γραφεία της, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με τη συμμετοχή του συνόλου των Αντιπροσώπων-Συνέδρων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Από κάθε γωνιά της χώρας, μέσω των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκφράστηκε η αγανάκτηση και δυσαρέσκεια των εργαζομένων για την συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) και μερίδας Αιρετών.

Η συνεχιζόμενη ακρίβεια που κατατρώει το ήδη πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η οριζόντια αύξηση-κοροϊδία των σαράντα (40,00) ευρώ που εξανεμίζεται εν ριπή οφθαλμού, αφού οι πολυεθνικές έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης σε δυσθεώρητα ύψη με θεατή-τροχονόμο την κυβέρνηση, η έλλειψη προσωπικού σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργεί πλέον ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των Δημοτών, είναι η μουντή και εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες συμβασιούχοι-«όμηροι», προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με επαναλαμβανόμενες και πολλές φορές κακοπληρωμένες συμβάσεις. Παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οδηγούνται μοιραία ξανά στην ανεργία, αφού ακόμα και όταν η Δικαιοσύνη αποφασίζει πως πρέπει να παραμείνουν στην δουλειά, οι ίδιοι «καταθέτουν» τον πενιχρό μισθό τους στους μεγαλοδικηγόρους, αφού η κυβέρνηση επιλεκτικά τους υποχρεώνει σε εξάντληση κάθε ένδικου μέσου έως ότου απολυθούν!!

Η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Γι' αυτό, με ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση το 49ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκήρυξε την πραγματοποίηση 24ΩΡΗΣ Πανελλαδικής Απεργίας την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και καλεί σε Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την ίδια ημέρα, στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα.

Ομόφωνα επίσης αποφάσισε στους επόμενους έξι (6) μήνες να πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΟ Καταστατικό Συνέδριο προκειμένου να συναποφασιστούν εκείνες οι Καταστατικές Αλλαγές που είναι αναγκαίες και επίκαιρες για ένα μαχητικό και διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αποφασιστικότητα των εργαζομένων θα καθορίσει το μέλλον τους!!!

