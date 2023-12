Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Σπαραγμός στην κηδεία της Γεωργίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική φιγούρα η μητέρα της κοπέλας που πήγε να αποχαιρετίσει την κόρη της για τελευταία φορά.

-

Σπαραγμός επικράτησε την Παρασκευή στη Σαλαμίνα όταν φίλοι, γνωστοί και συγγενείς συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία την άτυχη Γεωργία, η οποία δολοφονήθηκε από το σύντροφό της.

Την ίδια ώρα, ο γυναικοκτόνος μετέβαινε στον ανακριτή για την απολογία του, για το έγκλημα το οποίο έχει ήδη ομολογήσει.

Η μητέρα της Γεωργίας, που έχει μιλήσει δημοσίως για το δράμα που βιώνει η οικογένειά της, αλλά και για το δράμα που έζησε η κόρη της στα χέρια του δολοφόνου της, στην κηδεία της κόρης της μετατράπηκε σε ένα ανθρώπινο ράκος που μοιρολογούσε υποβασταζόμενη από τους δικούς της ανθρώπους. Άλλωστε είναι εκείνη που, γυρνώντας στο σπίτι, από το οποίο είχε φύγει νωρίτερα για δουλειές, εντόπισε την κόρη της νεκρή σε μια λίμνη αίματος και σκεπασμένη με μια κουβέρτα.

Όπως είναι γνωστό, η Γεωργία αφήνει πίσω της τον γιο της, ένα 15χρονο αγόρι το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, που και εκείνο είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον γυναικοκτόνο. Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, οπότε και έγινε το μεγάλο επεισόδιο όπου ο γυναικοκτόνος χτύπησε τη Γεωργία σπάζοντάς της το πόδι, φέρεται να είχε χτυπήσει και τον γιο της. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη 43χρονη την επομένη στο ΑΤ Σαλαμίνας, όπου υπέβαλε μήνυση κατά του συντρόφου της.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Θεσσαλονίκη: ‘Έκλεψε κράνος αστυνομικού για... challenge στο TikTok!

Πατήσια: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο