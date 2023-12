Κοινωνία

Πατήσια: ένταση και χημικά στην προσπάθεια ανακατάληψης κτηρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια ανακατάληψεις κτηρίου στα Πατήσια.

-

Επεισόδια πραγματοποιήθηκαν στα Πατήσια, κατά τη διάρκεια ανακατάληψεις από αντιεξουσιαστές στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων.

Πιο συγκεκριμένα, στα Πατήσια στην οδό Νάξου 75 σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν 10 προσαγωγές στην προσπάθεια ανακατάληψης στο Στέκι Άνω - Κάτω Πατησίων.

Οι αντιεξουσιαστές, έστησαν οδοφράγματα, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χημικά και κρότου λάμψης.

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, δείχνουν εικόνες από το σημείο.

Αλληλεγγύη στο Άνω-Κάτω Πατησίων και δύναμη σε όσους μάχονται τους ένστολους δούλους.

#antireport #ΑνωΚατω pic.twitter.com/jH3I4qcRvZ — Blondie (@Nimia82076477) December 9, 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, περίπου 80 άτομα, πραγματοποίησαν ανακατάληψη του κτηρίου, το οποίο είχε εκκενωθεί στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, στις 25 Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδήλωτη εργασία: “Φρένο” βάζει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Όλιβερ – Δήμαρχος Αράχωβας: Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν έρχονται, αλλά να βρούμε τον δολοφόνο

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος στην Πέτρου Ράλλη