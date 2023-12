Πολιτική

Τέμπη - Εξεταστική: η Ζωή Ράπτη ζήτησε την εξαίρεσή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους λόγους, ζήτησε την εξαίρεσή της από τη επιτροπή η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

-

Την εξαίρεσή της ζήτησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας – που ζήτησε την αυτοεξαίρεσή της από την Επιτροπή λόγω του εξώδικου των συγγενών των θυμάτων, το οποίο μεν δεν έχει λάβει αλλά ήρθε σε γνώση της – ανέφερε ότι μέχρι την 8η Δεκεμβρίου, δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά του ονόματός της σε οποιοδήποτε διαδικαστικό έγγραφο των δικαστικών αρχών ή κάποια μηνυτήρια αναφορά είτε των συγγενών είτε οποιουδήποτε άλλου ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κύκλοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφέρουν: «Με αίσθημα ευθύνης και σεβόμενοι τη διαδικασία, με παράλληλη συναίσθηση καθήκοντος απέναντι σε εκείνους που ζητάνε απαντήσεις κι αντί αυτού βλέπουν ένα κατενάτσιο της αντιπολίτευσης «επί της διαδικασίας», αποφασίστηκε η αυτοεξαίρεση της Ζωής Ράπτη μετά από αυτή του εισηγητή της πλειοψηφίας Θάνου Πλεύρη. Είναι αδιανόητο να έχουν χαθεί τέσσερις εβδομάδες εργασιών της εξεταστικής επιτροπής λόγω μικροτακτικισμων. Καλούμε έστω κι αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση να κατανοήσει την ανάγκη να φωτιστεί μια ευαίσθητη κοινωνικά υπόθεση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Καταρρέει η κυβερνητική πρακτική για το έγκλημα των Τεμπών. Μετά τον κ. Πλεύρη, έγινε ουσιαστικά δεκτή και η δεύτερη αίτηση εξαίρεσης μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών, που υποβλήθηκε από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Η κ. Ράπτη αναγκάστηκε σε αυτοεξαίρεση, παρά την αρχική άρνηση της ιδίας και του εισηγητή της ΝΔ, λόγω της έγκλησης που έχει κατατεθεί από συγγενείς των θυμάτων. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να κρύψει η κυβερνητική πλειοψηφία την αλήθεια και ότι ο δικαστικός αγώνας των συγγενών μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Η προσήλωση των βουλευτών-μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής επιβεβαιώθηκε εκ νέου. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσουν την προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας, κόντρα στην κυβερνητική στρατηγική της συγκάλυψης».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: έγδυναν μαθητή δημοτικού και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίσθιά του

Προϋπολογισμός 2024: Ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή

Πειραιάς: Έκρηξη σε είσοδο κτηρίου