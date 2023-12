Life

Φωταγωγήθηκε ο Πύργος του Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γιόρτασαν οι πειραιώτες την επικείμενη επαναλειτουργία του ουρανοξύστη μετά από 23 χρόνια.

-

Τη χριστουγεννιάτικη φωταγώγησή του Πύργου Πειραιώς άναψαν την Πέμπτη οι αρχές της πόλης σε μια γιορτινή εκδήλωση, στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη νέα εποιχή λειτουργίας του εμβληματικού κτηρίου.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης piraeuspress.gr εκατοντάδες κάτοικοι μαζεύτηκαν για να δουν και να φωτογραφίσουν φωταγωγημένο τον ουρανοξύστη, αλλά και να τον γνωρίσουν εσωτερικά από κοντά, καθώς πραγματοποιήθηκε για το κοινό μια μίνι ξενάγηση σε χώρους του Πύργου. Όπως είναι γνωστό, το επόμενο διάστημα το κτήριο θα παραδοθεί στους δικαιούχους του για πλήρη επίσημη λειτουργία.

Ο «Πύργος (ή Εμποροναυτιλιακό Κέντρο) Πειραιώς» έχει ύψος 84 μέτρα είναι το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο Αθηνών. Είναι κτισμένος μεταξύ της Ακτής Ποσειδώνος και των οδών Δημοσθένους, Τσαμαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς. Αποτελείται από δύο υπόγεια, ένα ισόγειο, είκοσι ορόφους και ένα δώμα. Το ισόγειο έχει εμβαδόν 2.125 τετραγωνικά μέτρα, ο πρώτος και δεύτερος όροφος 3.147 τετραγωνικά μέτρα και οι υπόλοιποι όροφοι του Πύργου 1.034 τετραγωνικά μέτρα, με την εξαίρεση του 20ού ορόφου, του οποίου το εμβαδόν είναι 648 τετραγωνικά μέτρα.

Η κατασκευή του άρχισε το 1972 σε σχέδια των μηχανικών Γιάννη Βικέλα, Δημοσθένη Μολφέση και Αλέξανδρου Λοΐζου. Το 1983 επενδύθηκε εξωτερικά με γυαλί και μεταλλικά ελάσματα και παραδόθηκε εσπευσμένα προς χρήση, το έργο όμως της εσωτερικής κατασκευής του κτηρίου δεν παραδόθηκε ποτέ ολοκληρωμένο, παρά μόνο όσον αφορά το ισόγειο και τους πρώτους τρεις ορόφους.

Και το ολοκληρωμένο τμήμα του, πάντως, λειτούργησε μόνο μέχρι και το 2001 και στο διάστημα αυτό στέγασε, στο ισόγειο καταστήματα και στους πρώτους τρεις ορόφους αποθήκες, το δημόσιο Ράλλειο Γενικό Λύκειο Πειραιώς και τη Δημοτική Επιχείρηση Προβολής Δήμου Πειραιώς. Το 2001 μεταφέρθηκαν και αυτοί οι φορείς σε άλλες εγκαταστάσεις και ο Πύργος ερημώθηκε πλήρως για 23 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Πύργος να καθιερωθεί εν είδει αστεϊσμού στη συνείδηση των Πειραιωτών ως «ο Πύργος-Φάντασμα».

Στη νέα χρήση του Πύργου, οι πρώτοι τρεις όροφοι μαζί με τμήμα του τέταρτου ορόφου θα φιλοξενούν καταστήματα και οι υπόλοιπο όροφοι, γραφεία. Στη βεράντα του τρίτου ορόφου θα λειτουργεί εστιατόριο-μπαρ και σε μέρους του τρίτου και του τέταρτου, γυμναστήριο. Η πρόσβαση στους ορόφους των γραφείων θα γίνεται με ανελκυστήρες ανέπαφης λειτουργίας και στα γραφεία μόνο με τη χρήση καρτών. Η ταχύτητα των ανελκυστήρων θα είναι τέσσερα μέτρα το δευτερόλεπτο, η μεγαλύτερη σε κτήριο στην Ελλάδα. Στο υπόγειο θα υπάρχει χώρος στάθμευσης 44 θέσεων, με όλες να παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος στον ΑΝΤ1: Υπέρ της ελευθερίας του ατόμου, δεν θα επιτρέψουμε όμως αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας (βίντεο)

Κακοκαιρία - Παρασκευή: καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί βοριάδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Μόναχο - Ελληνικό Σχολείο: διαμαρτυρία από εκατοντάδες μαθητές (εικόνες)