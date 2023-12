Πολιτική

Καιρίδης: Η τροπολογία για τους παράτυπους μετανάστες αυστηροποιεί την “ρύθμιση Σαμαρά”

Τι διευκρίνισε ο Υπ. Μετανάστευσης για την τροπολογία παροχής άδειας εργασίας σε παράτυπους μετανάστες, που προκάλεσε την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με την τροπολογία για την χορήγηση άδειας παραμονής και εργασίας σε παράτυπους μετανάστες που διαβιούν για τουλάχιστον τρία χρόνια στην Ελλάδα και έχουν πρόσκληση από εργοδότη προκειμένου να απασχοληθούν σε συγκεκριμένη εργασία.

Στην κατάθεση της τροπολογίας έχει αντιδράσει έντονα ο Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας ότι η ρύθμιση θα αποτελέσει «φάρο προσέλκυσης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα», κάτι που απέκρουσε την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συνομιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε «Δεν υιοθετώ τον όρο λαθρομετανάστες, γιατί η πλειοψηφία όσων έρχονται παράνομα στην χώρα αιτούνται άσυλο και σύμφωνα με τον διεθνή νόμο είναι φιλοξενούμενοι της χώρας. Όποιος όρος και αν υιοθετηθεί: παράνομοι μετανάστες ή παράτυποι μετανάστες ή λαθρομετανάστες, η ουσία είναι πως όσοι διαμένουν μη νόμιμα στην Ελλάδα είναι επιστρεπτέοι, είμαστε κάθετοι σε αυτό, πρέπει να γυρίζουν κατά το δυνατόν στην χώρα προέλευσης τους».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει σκέψη για διορθώσεις και αλλαγές στην τροπολογία, ο κ. Καιρίδης είπε «δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Είναι θέμα του πρωθυπουργού μια αλλαγή στην ρύθμιση, αλλά δεν το θεωρώ σκόπιμο, διότι η ρύθμιση απαντά προκαταβολικά στις όποιες ενστάσεις. Μελετήσαμε επί εβδομάδες τα στοιχεία».

«Ο Αντώνης Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός δικαιούται και οφείλει να ομιλεί και εμείς να τον ακούμε, έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Όμως, η ρύθμιση δεν ελαστικοποιεί, αλλά αυστηροποιεί και συνδέει με την εργασία την ρύθμιση του 2014, την ρύθμιση του κ. Σαμαρά, που είναι ένας μηχανισμός που δίνει χαρτιά στον “λαθρομετανάστη”», είπε ο κ. Καιρίδης σημειώνοντας «Το θεωρώ απολύτως ακατανόητο γιατί αντιδρά ο κ. Σαμαράς».

Επεσήμανε ακόμη ότι η ρύθμιση αφορά «όσους είναι παρανόμως στην Ελλάδα, κυρίως άνθρωποι που ήρθαν νόμιμα και εκ των υστέρων βρέθηκαν σε παρανομία. Είναι περίπου 30.000 άνθρωποι, κυρίως από την Αλβανία και την Γεωργία. Οι περισσότεροι που έρχονται στην Ελλάδα, φεύγουν από την Ελλάδα. Υπάρχει φάρος, υπάρχει μαγνήτης, υπάρχει πόλος έλξης, αλλά δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία και η βόρεια Ευρώπη και εκεί πηγαίνουν, η Ελλάδα είναι χώρα διέλευσης»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι «είναι διογκούμενο το πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών, έχω αιτήματα για εργάτες γης και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα, έχω συνεχή αιτήματα από βουλευτές από πολλές περιοχές. Δεν είναι νομιμοποίηση, παίρνουν χαρτιά για δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και το χάνουν όταν σταματούν να εργάζονται και επιστρέφουν στο καθεστώς το προηγούμενο».

«Δεν το κάνουμε μόνο για την αγορά εργασίας, αλλά και για την δημόσια ασφάλεια, για να είναι καταγεγραμμένοι όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα», είπε ο κ. Καιρίδης, λέγοντας πως «Θα υπάρξει και πλατφόρμα για την αναζήτηση των εργατών αυτών με την τροπολογία, αλλά ήδη οι συνεταιρισμοί είναι στην αναζήτηση και κατά βάση τους έχουν ήδη βρει αυτούς που θέλουν».

