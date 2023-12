Κοινωνία

Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης γυναίκας (βίντεο)

Οι καταγγελίες της νεαρής γυναίκας που επισκέφθηκε την υπηρεσία. Τι είπε ο προϊστάμενος για την έρευνα που ξεκίνησε με εντολή Μπακογιάννη.

Ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Βλάχος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στις καταγγελίες μιας γυναίκας για σεξουαλική παρενόχληση από μέλη της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, σε επίσκεψη της στη Δημοτική Αστυνομία, δέχθηκε έντονη σεξουαλική παρενόχληση με απρεπείς εκφράσεις και συμπεριφορές, από άντρες που είχαν υπηρεσία.

«Από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία και με εντολή του Δημάρχου Αθηναίων κ. Μπακογιάννη, ξεκινήσαμε ΕΔΕ για να δούμε τις ακριβώς συνέβη. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη καταγγελία, αλλά μια ανάρτηση στο tik tok από την καταγγέλλουσα», τόνισε ο κ. Βλάχος.

«Η κυρία θα κληθεί να καταθέσει για το περιστατικό, ενώ από την πρώτη στιγμή πήρα καταθέσεις κι από τους υπαλλήλους που είχαν βάρδια το επίμαχο χρονικό διάστημα», είπε στη συνέχεια και διαβεβαίωσε ότι θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση κι αν όντως ευσταθούν οι καταγγελίες θα αποδοθούν ευθύνες στο ακέραιο.

