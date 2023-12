Life

Αρναούτογλου: Έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι (βίντεο)

Ο αγαπημένος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι και πλήθος επωνύμων ήταν εκεί. Τι του ευχήθηκε ο γιος του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα υπέρλαμπρο πάρτι το βράδυ της Κυριακής. Λαμπεροί καλεσμένοι τον τίμησαν με την παρουσία τους, λούζοντάς τον με ευχές.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τους καλεσμένους του στο bar-restauran γνωστού ξενοδοχείου στην Κηφισιά. Ανάμεσα στους καλούς του φίλους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο Αντώνης Ρέμος, ο Δημήτρης Σταρόβας, ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Απόστολος Λύτρας, η Μαρία Ηλιάκη, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Λάμπρος Φισφής, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο Πέτρος Πυλαρινός.

«Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, ευχαριστώ τον Θεό που έφτασα μέχρι εδώ. Δεν έχω ξανακάνει πάρτι στη ζωή μου και γι’ αυτό τα έχω λίγο χαμένα, συνήθως τα γιόρταζα με ένα φαγητό με φίλους αλλά είπα ότι φέτος θέλω να φωνάξω και να τα γιορτάσω με κόσμο.

Ο γιος μου δεν μου έδωσε κάποια ευχή. Μου έστειλε ένα μήνυμα το πρωί και μου είπε “σ’ αγαπώ”, οπότε αυτό μου φτάνει. Έχω γράψει μια κασέτα με όσα θέλω να του πω, σε περίπτωση που δεν προλάβω να το κάνω. Η νύφη μου μού έφερε δώρο ένα χαρτί υγείας, γιατί ο γέρος πάει ή από πέσιμο ή από…», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε δηλώσεις του στο «Πρωινό».

Ολόκληρη η δήλωσή του λίγο πριν ξεκινήσει το υπέρλαμπρο πάρτι του στο «Πρωινό»:

