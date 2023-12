Κοινωνία

Διακίνηση μεταναστών: Σπείρα κέρδισε 500000 ευρώ σε έξι μήνες!

Εντύπωση προκαλούν τα αποτελέσματα της ε΄ρευνας για τον στόλο οχημάτων που χρησιμοποίησαν τα μέλη της σπείρας. Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης τους...

Την εξάρθρωση δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε πλήθος περιπτώσεων προώθησης παράτυπων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 21 άτομα, δεκατέσσερις Έλληνες και επτά αλλοδαπούς, υπηκόους Λιβύης, Ιράκ, Μολδαβίας και Συρίας. Ειδικότερα δεκατρία άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ τρία βρίσκονται ήδη σε καταστήματα κράτησης. Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δέκα ακόμη ατόμων, εμπλεκομένων στην ίδια υπόθεση, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη δυνάμει σχετικού καταδιωκτικού εγγράφου για αδικήματα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη των οργανώσεων, από το Μάιο του 2023 έως και το χρόνο σύλληψής τους, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συνολικά 22 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν συνολικά 166 άτομα, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους οι δύο εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν περισσότερα από 58 οχήματα ενοικιάζοντάς τα και υπεξαιρώντας τα, 19 εκ των οποίων έχουν ήδη κατασχεθεί.

Επιπλέον κατασχέθηκαν πέντε οχήματα, 18 κλειδιά εκκίνησης αυτοκινήτων, πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων και το χρηματικό ποσό των 1.910 ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι σε βάρος τριών εκ των συλληφθέντων προέκυψαν και εθνικά εντάλματα σύλληψης, διωκτικά έγγραφα, αλλά και διατάξεις αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μεταφορά και προώθηση παράτυπων αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

