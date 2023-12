Κοινωνία

Πατήσια: Καβγάς με τραυματισμό αστυνομικού

Αστυνομικός επενέβη για να χωρίσει δύο άνδρες που καβγάδιζαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια των συλλήψεων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Πρετεντέρη και Νικολαΐδου μεταξύ δύο Ρομά και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο άνδρες και έγιναν συνολικά επτά συλλήψεις, για συμπλοκή, σωματική βλάβη και αντίσταση.

Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένας αστυνομικός.

