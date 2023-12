Πολιτική

Mητσοτάκης - Δημητριάδης γευμάτισαν μαζί την Παρασκευή (εικόνες)

O Κυριάκος Mητσοτάκης έφαγε το μεσημέρι με τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη και την οικογένειά του.

Σε εστιατόριο, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ανιψιός του και πρώην διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, με την οικογένειά του.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης συνοδευόταν από τη σύζυγό του και τον γιο του, στον οποίο ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

Ο πρωθυπουργός κάθισε απέναντι από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και δίπλα στη σύζυγό του, Θεανώ.

Το κλίμα της συζήτησης, σύμφωνα με το iefimerida.gr φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα χαλαρό και ζεστό.

