Τραυματισμός Τσιμίκα - Κλοπ: Θα του έδινα την κλείδα μου

Ο προπονητής της Λίβερπουλ επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα αριστερού μπακ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ

Η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος μετά από μία διεκδίκηση με τον Σάκα, έπεσε στο έδαφος, παρασέρνοντας και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Από την πτώση στο χορτάρι ο Έλληνας μπακ έσπασε την κλείδα του, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο προπονητής των Reds.

Μάλιστα, τόνισε πως ευχαρίστως θα έδινε τη δική του κλείδα για να είναι και πάλι διαθέσιμος ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες, όντας αμφίβολος για τα play-offs της Εθνικής στο Nations League.

«Φυσικά και με επηρέασε ο τραυματισμός του. Δεν πονούσα, αλλά σκέφτηκα ότι ο Κώστας θα ήταν καλά. Θα έδινα ευχαρίστως την κλείδα μου για να είναι ξανά σε φόρμα.

Δεν είναι ωραίο όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει μπροστά σου και συμμετέχεις σε αυτό, δεν ήμουν σίγουρος τι έγινε ή αν έπεσα πάνω του. Δεν είναι ωραίο να το βλέπω. Ήμουν πάρα πολύ κοντά και είδα ακριβώς τι συνέβη. Ο Κώστας σίγουρα έχει σπάσει την κλείδα του», ανέφερε στο Sky Sports ο Κλοπ.

