Πατροκτονία στα Καλύβια: Προσωρινά ελεύθερος ο 16χρονος

Τι επικαλέστηκε ο νεαρός ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή και Εισαγγελέα για την υπεράσπισή του.

Προσωρινά ελεύθερος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή μέχρι την τακτική δικάσιμο για την κατηγορία του, ο 16χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία με μαχαίρι, του πατέρα του στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με το συντάκτη του ΑΝΤ1 Θάνο Κλωνόπουλο, ο νεαρός φέρεται κατά την απολογία του να ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος και ο 19χρονος αδελφός του, όσο και η μητέρα τους είχαν υποστεί επί χρόνια κακοποίηση και προσβλητική συμπεριφορά από το θύμα.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ακραία περιστατικά κακοποίησης. Κατέθεσε επιστολή από τη διευθύντρια του σχολείου του ότι έβλεπε συχνά το παιδί χτυπημένο. Αναφέρθηκε ακόμα στο ότι ο πατέρας του τον κλείδωνε μέσα σε αποθήκη, τον ξυλοκοπούσε, του προξενούσε ακραίο τρόμο, τον απειλούσε τοποθετώντας του πιστόλι στον κρόταφο, και μια φορά του είχε προκαλέσει ακόμα και κάταγμα στο σαγόνι με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί. «Το μετανιώνω ως πράξη. Αυτό που έκανα είναι κακό. Νιώθω όμως ανακούφιση. Απελευθερώθηκα. Δεν φοβάμαι πια για εμένα και την οικογένειά μου» φέρεται να είπε ο 16χρονος.

