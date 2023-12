Μπιγιονσέ: Το πατρικό της σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες

Life

Το σπίτι που μεγάλωσε η σούπερ σταρ Beyonce στο Χιούστον τυλίχτηκε στις φλόγες ανήμερα των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Houston Chronicle.

Η φωτιά σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/12) με την πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

«Την περιορίσαμε σε περίπου 10 λεπτά», είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Χιούστον Τζάστιν Μπαρνς (Justin Barnes). Σύμφωνα με το FOX 26 Houston, στο διώροφο σπίτι έμενε ένα ζευγάρι με τα δυο τους παιδιά, το οποίο κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

H σταρ αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Βραζιλία, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας της, «Renaissance: A Film by Beyonce».

