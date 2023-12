Κοινωνία

Επαμεινώνδας Κωστέας: “ράγισαν καρδιές” στο ύστατο χαίρε του πιλότου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ το πένθος στην κηδεία του επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα που έχασε τη ζωή του στην Καλαμάτα.

-

Σε κλίμα συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, ο οποίος το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου έχασε τη ζωή του όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε κατέπεσε βορειοδυτικά της 120 ΠΕΑ.

Ανάμεσα στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους, και συναδέλφους του αδικοχαμένου πιλότου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια έχει καταφθάσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθος κόσμου.

Μάρτυρες της τραγωδίας η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του επισμηναγού, που παρακολουθούσαν τη μοιραία πτήση κοντά στον διάδρομο προσγείωσης. Όλοι μαζί είχαν προγραμματίσει να φύγουν αμέσως μετά από το αεροδρόμιο και να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Μόνο που δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

Απονομή βαθμού στον αδικοχαμένο πιλότο

Την απονομή του βαθμού του αντιπτεράρχου στον επισμηναγό (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα (ΑΜ: 63824), ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, προβλέπει προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Τη σχετική απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, κατόπιν εισήγησης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Ο επισμηναγός Επαμεινώνδας Κωστέας τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Τ2Ε BUCKEYE, μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

Πετράλωνα: Σκαρφάλωσε από το μπαλκόνι και προσπάθησε να βιάσει δύο κοπέλες (βίντεο)

Πελέ: ο “μύθος” του παγκοσμίου ποδοσφαίρου