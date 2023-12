Αθλητικά

Basket League - Περιστέρι: Νίκη στο.. φινάλε του 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετη ήταν η επικράτηση του Περιστερίου στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που φέυγει, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League.

-

Το Περιστέρι δεν αντιμετώπισε... πρόβλημα στο γήπεδό του με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας με 89-77, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League. Μετά το τελευταίο ματς για το 2023, αλλά και πρώτο του δεύτερου γύρου στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ανέβηκε στο 7-5, ενώ οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 4-8.

Ο Ζερμέιν Λοβ, με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ ξεχώρισε για τους «κυανοκίτρινους», που επέδειξαν πολυφωνία στην επίθεση, όπως φαίνεται και από το γεγονός πως πέντε παίκτες τέλειωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων την αναμέτρηση. Double-Double σημείωσε ο Σίμι Σίτου για τον Κολοσσό, με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, 16 πόντους πρόσθεσε ο Λόντον Περάντες, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Λούκα Μπραϊκοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 42-37, 71-55, 89-77

Το Περιστέρι έδειξε νωρίς τις άγριες διαθέσεις του, προηγούμενο με 15-4. Οι Ροδίτες αντέδρασαν μειώνοντας σε 25-17, στο τέλος της 1ης περιόδου. Στη 2η περίοδο, ο Κολοσσός πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, έχοντας σε... κέφια τον Σιτού. Μετά το 29-19, η ομάδα της Ρόδου μείωσε σε 34-28 για να βρεθεί στο -5 (42-37) στο ημίχρονο.

Όμως, με πίεση στην άμυνα, στην 3η περίοδο, οι παίκτες του Σπανούλη βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, βγήκαν σε αιφνιδιασμούς και κατάφεραν να προηγηθούν με σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, με +14 (55-41), στο 25’. Το 71-55 στο 30ό λεπτό αποδείχτηκε μη αναστρέψιμη διαφορά, στην 4η περίοδο. Χωρίς να πατούν... γκάζι, οι παίκτες του Περιστερίου ξέφυγαν με 76-61. Ακολούθησε επιμέρους σκορ 5-13 των φιλοξενούμενων (81-74), μέχρι το τελικό 89-77.

Διαιτητές: Θεονάς, Μηλαπίδης, Τεφτίκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 7, Ντάνγκουμπιτς 8, Λοβ 19 (2), Κασελάκης 8, Τόμπσον 10, Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ξανθόπουλος, Ρένφρο 10 (5/7 δίποντα), Ουίλιαμς 12 (1), Χουγκάζ, Ζούγρης 5

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 10 (2), Ουτόμι 7 (1), Μπράικοβιτς 15, Πόλι 4, Περάντες 16 (4), Παπαγιάννης 1, Πετρόπουλος, Μπιλλής 3, Σίτου 19, Παπαδάκης 2.





Ειδήσεις σήμερα:

“Ερυθρός Σταυρός”: Σάλος για το γλέντι - Αντιδράσεις για την ΕΔΕ (βίντεο)

Ηράκλειο - Φονικό τροχαίο: Αυτοκίνητο “καβάλησε” τις μπάρες (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το 2024 (βίντεο)