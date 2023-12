Κοινωνία

Πέθανε ο Μαξ: Το “αντίο” της Πυροσβεστικής στον σκύλο - διασώστη

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την πλούσια προσφορά του Μαξ σε διασώσεις και η συγκίνηση του συνοδού του που "έχασε ένα μέλος της οικογένειας" του, όπως είπε.

Ο Μαξ ήταν ένας από τους σκύλους-διασώστες της Πυροσβεστικής ο οποίος έφυγε από την ζωή.Είχε συμετάσχει σε 110 επιχειρήσεις και σύμφωνα με την ανάρτηση της Πυροσβεστικής είχε εντοπίσει 55 αγνοούμενους.

Συγκινητικά είναι και τα λόγια του συνοδού του που ήταν συνέχεια μαζί του ο οποίος λέει πως ''έχασε ένα μέλος της οικογένειάς του''.

Ο διασωστικός σκύλος ΜΑΧ της 6ης ΕΜΑΚ κατά την διάρκεια της 11ετους θητείας του στο #Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε σε 110 επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης και κατάφερε να εντοπίσει 55 αγνοούμενους.

Αντίο MAX, σε ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες σου. pic.twitter.com/2KSN3prdGi

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2023

