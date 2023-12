Κοινωνία

Περιστέρι - Πατροκτόνος: δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Αντιμέτωπος με βαριά δίωξη είναι ο 35χρονος που σκότωσε τον πατέρα του, μπροστά στην μητέρα του. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για υπόβαθρο οικογενειακής βίας.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου που σκότωσε τον πατέρα του στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο 35χρονος γιος του 62χρονου που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στο Περιστέρι, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, χτύπησε τον πατέρα του μετά απο καυγά και ενώ είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ, τουλάχιστον από την πλευρά του θύματος.

Ο 62χρονος, Έλληνας με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν, έφερε αρκετά τραύματα από μαχαίρι.

Οι καυγάδες ήταν συχνοί στο σπίτι ανάμεσα σε πατέρα και γιο, καθώς και ότι παρούσα στην τραγωδία ήταν η 66χρονη γυναίκα του θύματος και μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν η 66χρονη είχε κάνει πολλές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της από τον 62χρονο, ο οποίος φέρεται να μεθούσε συχνά και να την χτυπούσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 35χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του μπήκε μεθυσμένος στο σπίτι και επιχείρησε να επιτεθεί στην μητέρα του. Ο 35χρονος θόλωσε, πήρε ένα μικρό αναδιπλούμενο μαχαίρι και χτύπησε τον πατέρα του στο κορμί και στον θώρακα, ενώ η μοιραία μαχαιριά στο θύμα ήταν στην μηριαία αρτηρία του. Αμέσως μετά, τηλεφώνησε στην ΕΛΑΣ και είπε «ελάτε, σκότωσα τον πατέρα μου».

Ο δράστης διεκομίσθη σε εφημερεύον νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς τραυματίστηκε ελαφρά και ο ίδιος και του τοποθετήθηκαν ράμματα στο χέρι και στις 05.20’ περίπου οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

