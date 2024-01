Κόσμος

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Ανήλικο το ένα θύμα. Πως ξεκληρίστηκε η οικογένεια, λίγη ώρα μετά από τα χαμόγελα και τις αγκαλιές για την Πρωτοχρονιά και την έλευση του 2024.

Μαύρη είναι η Πρωτοχρονια για οικογένεια στη Λεμεσό που έχασε σε τροχαίο δυστύχημα τέσσερα μέλη της λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Θύματα του τροχαίου δυο αδέλφια, ο παππούς και η γιαγιά τους τους οποίους μετέφεραν πίσω στο χωριό μετά τον εορτασμό της έλευσης του νέου έτους. Μια διαδρομή που έμελλε να μην πραγματοποιηθεί ποτέ.

Νεκροί είναι η οδηγός του οχήματος, Βαθούλα Γεωργίου 27 χρόνων από Λεμεσό, ο παππούς της Νικόλας Ζαβρού 73 ετών από Λιμνάτι, η γιαγια της Ευανθια Γεωργίου 74 ετών επίσης από το Λιμνάτι και ο αδελφος της οδηγού Νικόλας Γεωργίου 17 ετών από Λεμεσό.

Σύμφωνα με την αστυνομία το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 τα μεσάνυχτα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο παππούς, η γιαγιά και τα δύο εγγόνια τους, ενώ κινείτο στη λεωφόρο Γιάννου Κραδινιώτη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 44χρονος και είχε συνοδηγό ακόμη ένα πρόσωπο.

Το όχημα των θυμάτων που είχε νότια κατεύθυνση επί της Λεωφόρου, επιχειρώντας να στρίψει στην οδό Αγία Αναστασίας, συγκρούστηκε με διπλοκάμπινο που είχε βόρεια κατεύθυνση επί της Λεωφόρου. Η συγκεκριμένη οδός, σύμφωνα με την αστυνομία, ελέγχεται από φώτα τροχαίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία διερευνώνται, ενώ υπάρχει μαρτυρία για το δυστύχημα η οποία αξιολογείται.

Για απεγκλωβισμό των θυμάτων χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά τη μεταφορά τους στο ΓΝ Λεμεσού, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Ο οδηγός του δεύτερου οχηματος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, ενώ η συνοδηγός με κατάγματα αυχένα, στέρνου και πλευρών, στο ΓΝ Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες από τον ΑΝΤ1 Κύπρου, πατήστε ΕΔΩ

