Κοινωνία

Πικέρμι - Τροχαίο ατύχημα: αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ έκλεισε και η λεωφόρος Μαραθώνα με ρευμα προς Ραφήνα.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς (01/01/2024) στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με το irafina.gr ένα όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματισμοί

Λόγω του ατυχήματος, έκλεισε το ρεύμα προς τη Ραφήνα της λεωφόρου Μαραθώνος

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Κρήτη: Παιδί κατάπιε κέρμα και του στάθηκε στον λαιμό (εικόνες)

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)