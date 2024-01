Κοινωνία

Το πρώτο μωρό του 2024: Πού γεννήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2024 ήρθε στην ζωή το πρώτο μωρό της χρονιάς στη xώρα.

-

Κοριτσάκι είναι το πρώτο παιδί του 2024, το οποίο γεννήθηκε στο νησί της Κρήτης.

Μόλις 53 λεπτά μετά την έλευση του νέου χρόνου, η πανέμορφη μικρή μίας ευτυχισμένης οικογένειας ήρθε στον κόσμο στην μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου!



Είναι σίγουρα το πρώτο μωρό του Ρεθύμνου και πιθανότατα και της Κρήτης και ειναι υγιέστατο, όπως ανέφερε και ο γιατρός Παναγιώτης Αποστολάκης, που ανέλαβε τον τοκετό. Ζυγίζει 3,480 κιλά και χάρισε χαμόγελα στην οικογένεια Ελλήνων που το έφερε στη ζωή.

Δύο ώρες αργότερα, γύρω στις 3 γεννήθηκε ένα ακόμα μωρό από οικογένεια αλλοδαπών που ζουν στο Ρέθυμνο. Λόγω προωρότητας, το παιδί μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και ευτυχώς και εκείνο και η μητέρα ειναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

2024: Οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Λεμεσός: Νεκρά αδέλφια σε πολύνεκρο τροχαίο μετά την αλλαγή του χρόνου (εικόνες)

Ο Ζίβκοβιτς έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)