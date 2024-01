Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε κορύφωση των κρουσμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού ο καθηγητής αναλυτικής χημείας Νίκος Θωμαΐδης.

-

Με τα κρουσματα των αναπνευστικών λοιμώξεων να αυξάνονται μετά την γιορτινή περίοδο, ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημείας βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης.

"Τα δεδομένα από τα λύματα έχουν δείξει μία συστηματική αύξηση και στις τρεις αναπνευστικές λοιμώξεις της τάξης του 90% ο κορονοϊός και η γρίπη τύπου Α" ανέφερε αρχικά ο καθηγητής.

Όπως τόνισε, "δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση. Περαιτέρω αύξηση της επόμενες δύο εβδομάδες. Τα δεδομένα είναι όμοια με αυτά που είχαμε την ίδια περίοδο πέρσι".

Συνεχίζοντας είπε "πέρυσι το κύμα ήταν διαρκείας και κράτησε μέχρι τον Μάρτιο. Θα είναι μετατοπισμένο το κύμα αυτό και θα υπάρξει μία μικρή ύφεση στα τέλη Ιανουαρίου και μετά ξανά μια αύξηση από τον Μάρτιο".

Όσον αφορά τα ευρήματα για ουσίες στα λύματα, όπως είπε "Τα ευρήματα για τα λύματα παράνομα διακινούμενες ουσίες. Τις εβδομάδες πριν πριν τις γιορτές έχουμε μια κατανάλωση παράνομων ουσιών. Ωστόσο ενδέχεται μέσα στα Χριστούγεννα έχουμε αύξηση αυτών των ουσιών".

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή