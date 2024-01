Πολιτική

Μητσοτάκης - Αλ Σίσι: Τι είπαν για Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες, με αφορμή την πρόσφατη επανεκλογή του Προέδρου της Αιγύπτου.

-

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, τον οποίο συνεχάρη για την επανεκλογή του.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Αιγύπτου, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αυξανόμενη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αιγύπτου για την ασφαλή και άμεση παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για την εποικοδομητική στάση που τηρεί η Αίγυπτος για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη ένταση στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου.

Συζήτησαν ακόμη για τις σχέσεις Αιγύπτου - Ε.Ε., την ενίσχυση των οποίων υποστηρίζει η Ελλάδα, καθώς, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η Αίγυπτος είναι πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

