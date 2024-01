Κόσμος

Ιταλία: Νοθευμένο ελαιόλαδο σε δεκάδες εστιατόρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ήταν τελικά το ελαιόλαδο ''μαϊμού'' και ποιοι ήταν αυτοί που έπεσαν στην παγίδα.

-

Έρευνα διεξάγει η εισαγγελία της Ρώμης με αντικείμενο νοθευμένο ελαιόλαδο το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησαν πενήντα εστιατόρια της Ρώμης. Την συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποίησαν οι καραμπινιέροι και πρόκειται για σπορέλαιο με χλωροφύλλη και βήτα καροτίνη, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από εστιατόρια που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κυρίως στην περιοχή του Πάνθεον, της Πιάτσα Ναβόνα και της Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Η έρευνα έχει επεκταθεί και στην Κάτω Ιταλία, στην Απουλία, όπου βρίσκεται ένας αδήλωτος παραγωγός ο οποίος, σύμφωνα με τον Τύπο, ευθύνεται για την νόθευση. Το «ελαιόλαδο μαϊμού» διατίθετο έναντι τριών ευρώ το λίτρο, ενώ η κανονική του τιμή είναι εννέα ευρώ και υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι αρκετοί ιδιοκτήτες εστιατορίων γνώριζαν ότι, στην πραγματικότητα, επρόκειτο για χρωματισμένο σπορέλαιο.

Τα μπουκάλια έγραφαν «αγνό παρθένο ελαιόλαδο ιταλικής παραγωγής» και με την όλη απάτη φέρεται να πωλήθηκαν μεγάλες ποσότητες σπορέλαιου, πιθανότατα δεκάδες τόνοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και, σύμφωνα με ειδικούς, στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ πιθανό να εμπλέκεται και η ιταλική μαφία, η οποία, με τον τρόπο αυτό, «ξεπλένει» ένα μέρος από τα παράνομα κέρδη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κυβέρνηση: “μίνι” ανασχηματισμός “προ των πυλών”

Λάρισα: γυναίκα έστειλε πρωτοχρονιάτικα τον άνδρα της στο... κρατητήριο

Συρίγος: Το 97% της Συνθήκης της Λωζάνης είναι παρωχημένο