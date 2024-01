Κοινωνία

Σαλαμίνα - Λακκούβα: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε από πτώση (βίντεο)

Το ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η σύζυγος του τραυματία για την κατάσταση της υγείας του και το “μπαλάκι” των Αρχών για τις ευθύνες.

Εικόνες από το ατύχημα με πτώση ενός οδηγού από την μηχανή του, η οποία σύρθηκε για αρκετά μέτρα, αφού έπεσε σε μια βαθιά λακκούβα, σε δρόμο της Σαλαμίνας, προβλήθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης.

Το βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, δείχνει την μηχανή να σύρεται στο οδόστρωμα βγάζοντας σπινθήρες από την τριβή στην άσφαλτο, και πίσω της να «σύρεται» ο οδηγός, ο οποίος ευτυχώς φορούσε κράνος και έφερε εξοπλισμό προστασίας, αποτρέποντας έτσι έναν σοβαρό τραυματισμό του.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η σύζυγος του, Παναγιώτα Αποστόλου, η λακκούβα ήταν πολύ βαθιά και με την πτώση της μηχανής σε αυτήν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου.

Η κ. Αποστόλου είπε ακόμη πως αναζήτησε τους αρμόδιους του Δήμου Σαλαμίνας, που όμως της απάντησαν πως η κατάσταση του δικτύου δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, κάνοντας λόγο για ένα «πινγκ – πονγκ» των υπηρεσιών σχετικά με τις ευθύνες για το ατύχημα του συζύγου της.

