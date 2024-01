Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Αϊντχόφεν: Η Εθνική Πόλο Γυναικών με το δεξί

Μεγάλη νίκη για την εθνική πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αϊντχόφεν.

Με μία πολύ σημαντική νίκη ξεκίνησε η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν. Με μεγάλη -και μάλλον απροσδόκητη- πρωταγωνίστρια την Αθηνά Γιαννοπούλου, που πέτυχε τέσσερα γκολ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 14-12 της Ουγγαρίας και έκανε τεράστιο βήμα για την κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του Α΄ ομίλου, που δίνουν την απευθείας πρόκριση για την οκτάδα, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και έναν βατό αντίπαλο στα προημιτελικά.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με νίκη επί της Ουγγαρίας (το ίδιο είχε συμβεί και το 2022 στο Σπλιτ, όταν η εθνική κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο), ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι με το ίδιο ακριβώς σκορ είχε λήξει η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο ίδιο κολυμβητήριο, πριν 12 χρόνια, στον ημιτελικό της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2012.

Το ματς ξεκίνησε με τέσσερις χαμένες επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω (από δύο εκατέρωθεν), αλλά γρήγορα οι δύο ομάδες βρήκαν το ρυθμό τους και τα γκολ άρχισαν να έρχονται… βροχή. Η εθνική προηγήθηκε 6-4 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, με διαδοχικά γκολ της Ελευθεριάδου με πέναλτι και της Νίνου σε παίκτη παραπάνω, αλλά οι Μαγυάρες απάντησαν άμεσα με ανάλογο τρόπο και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 6-6.

Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα στην επίθεση, η Ουγγαρία πήρε προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, παρά το ότι δεν κατάφερνε να εκμεταλλευθεί τις αποβολές που κέρδιζε. Προς το φινάλε του οκταλέπτου η ελληνική ομάδα βρήκε δύο γκολ στην παίκτρια παραπάνω με τις Μαργαρίτα Πλευρίτου και Χυδηριώτη, αλλά η Γκάρντα σχεδόν στην εκπνοή έβαλε μπροστά τις Μαγυάρες με 10-9.

Η επιμονή και το πείσμα των Ελληνίδων διεθνών, ήταν τα στοιχεία που άλλαξαν τη ροή του αγώνα. Μετά από απόκρουση της Μαγκιάρι σε σουτ της Νίνου στον παραπάνω, η εθνική πήρε το ριμπάουντ, η Ασημάκη κέρδισε νέα αποβολή και η Γιαννοπούλου (με το τρίτο προσωπικό της τέρμα) ισοφάρισε. Λίγο αργότερα, σε νέο αριθμητικό πλεονέκτημα της εθνικής, η Μαγκιάρι απέκρουσε ξανά, αλλά η Πάτρα πήρε το ριμπάουντ και από πολύ δύσκολη θέση "έγραψε" το 12-11. Η Λαϊμέτερ ισοφάρισε μετά από ποινή που χρεώθηκε η Πάτρα, αλλά η Αθηνά Γιαννοπούλου είχε κι άλλο… βέλος στη φαρέτρα της, σκοράροντας ξανά στην παίκτρια παραπάνω, 1.57 πριν τη λήξη. Η "γαλανόλευκη" έβγαλε μία κρίσιμη άμυνα και η Νικόλ Ελευθεριάδου με έναν "κεραυνό" από μακρινή απόσταση έδωσε "αέρα" δύο τερμάτων στην εθνική. Η Κέστελι με μία πανέξυπνη λόμπα έδωσε προσωρινά ελπίδες στην Ουγγαρία στα 54 δευτερόλεπτα, αλλά η Ξενάκη, μετά από εξαιρετική ασίστ της Ελευθερίας Πλευρίτου, "κλείδωσε" από τα 2μ. την ελληνική νίκη.

Η εθνική θα αντιμετωπίσει πλέον αύριο (6/1, 17:00) την σαφώς πιο αδύναμη Κροατία, που σήμερα συνετρίβη 24-6 από την οικοδέσποινα Ολλανδία και θα περιμένει νίκη των "οράνιε" επί της Ουγγαρίας, για να διασφαλίσει μίνιμουμ τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 4-4, 2-2, 4-3, 2-5

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γκουρισάτι (περιφέρεια), 1-1 Νίνου (περιφέρεια), 1-2 Ξενάκη (φουνταριστός), 2-2 Λαϊμέτερ (π.π.), 2-3 Γιαννοπούλου (π.π.), 3-3 Κούνα (κόντρα), 3-4 Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-4 Κέστελι (πέναλτι), 4-5 Ελευθεριάδου (πέναλτι), 4-6 Νίνου (π.π.), 5-6 Κέστελι (πέναλτι), 6-6 Γκάρντα (π.π.), 7-6 Λαϊμέτερ (περιφέρεια), 7-7 Γιαννοπούλου (περιφέρεια), 8-7 Γκάρντα (περιφέρεια), 8-8 Μαργ. Πλευρίτου (π.π.), 9-8 Βάλι (π.π.), 9-9 Χυδηριώτη (π.π.), 10-9 Γκάρντα (π.π.), 10-10 Γιαννοπούλου (π.π.), 10-11 Πάτρα (π.π.), 11-11 Λαϊμέτερ (π.π.), 11-12 Γιαννοπούλου (π.π.), 11-13 Ελευθεριάδου (περιφέρεια), 12-13 Κέστελι (περιφέρεια), 12-14 Ξενάκη (φουνταριστός).

Η εθνική είχε 7/12 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Η Ουγγαρία είχε 5/13 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Ριμπάνσκα (5΄27΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και η Σίλαγκι (2΄22΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης).

Διαιτητές: Φεράρι (Ιταλία), Κολομίνας (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ατίλα Μίχοκ): Μαγκιάρι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Γκουρισάτι 1, Μαϊέ, Παρκς, Κούνα 1, Κέστελι 3, Λαϊμέτερ 3, Ριμπάνσκα, Τίμπα, Γκάρντα 3, Νέσμελι

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 2, Μαργ. Πλευρίτου 2, Ξενάκη 2, Ασημάκη, Πάτρα 1, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 4, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου

** Εκτός ελληνικής 13άδας για το ματς της πρεμιέρας έμειναν οι Σοφία Τορνάρου και Στεφανία

