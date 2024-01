Αθλητικά

Λίβερπουλ – Κλοπ: Θα διεκδικήσουμε κάθε τρόπαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωτοπόροι της Premier League ετοιμάζονται για το αυριανό ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ για το Κύπελλο Αγγλίας.

-

Η Λίβερπουλ δεν θα... αδιαφορήσει για το Κύπελλο Αγγλίας, ακόμη κι εάν αυτό σημαίνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα και θα απολαύσει την ευκαιρία να ανταπεξέλθει σε τέσσερα «μέτωπα» στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όπως δήλωσε ο προπονητής των «κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ.

Οι επικεφαλής της Premier League θα αντιμετωπίσουν αύριο (7/1) την Αρσεναλ στο ντέρμπι του Γ` γύρου του ιστορικότερου θεσμού στον πλανήτη, με τους δύο «μονομάχους» να είναι... κυρίαρχοι στο κύπελλο Αγγλίας με 22 κατακτήσεις (σ.σ. 14 η Αρσεναλ και οκτώ η Λίβερπουλ).

«Για να είμαι ειλικρινής, η σεζόν με τους τρεις τελικούς και μια πραγματικά έντονη χρονιά στην premier League ήταν έντονη, αλλά και απολαυστική», είπε ο Κλοπ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε.

«Ήταν πολύ διασκεδαστικά τα παιχνίδια που έπαιξαν τα παιδιά, οι δύο τελικοί κόντρα στην Τσέλσι ήταν δύο από τους καλύτερους που είδα στην ζωή μου, απίστευτα έντονοι και τεχνικά σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Οπότε ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Το να παίζεις στο Wembley είναι μια κορυφαία εμπειρία. Δεν θα το άλλαζα με τίποτε. Ήταν απολύτως υπέροχο. Δεν μπορούμε να φύγουμε από μια διοργάνωση μόνο και μόνο επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε στη συνέχεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σκυλακάκης: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν και λόγω του ανταγωνισμού

Νορβηγία: Πρωτοφανές κύμα ψύχους στο Όσλο