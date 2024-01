Πολιτική

Θεοφάνια - Χαρδαλιάς: Το μήνυμα του από τον Πόρο (εικόνες)

Οι ευχές που έδωσε και ο λόγος που επέλεξε το ''πράσινο'' νησί για την ημέρα των Θεοφανίων.

Στον Πόρο παραβρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανείων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάστησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Πόρου και Τροιζηνίας κ. Εφραίμ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια την τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την κατάδυση του Σταυρού στο λιμάνι του νησιού, παρουσία του Δημάρχου Πόρου, Γεώργιου Κουτουζή.

Μετά την τελετή, ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θεοφάνεια, σήμερα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που σηματοδοτεί το φως, που σηματοδοτεί την αποκάλυψη. Σε αυτή τη σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, επέλεξα να βρεθώ στο πανέμορφο νησί του Πόρου, το τρίτο “πράσινο” νησί της χώρας μας, μετά τη Χάλκη και την Αστυπάλαια. Και είμαι σήμερα, εδώ, προκειμένου να σηματοδοτήσω την έμφαση που δίνουμε στη νησιωτικότητα και προκειμένου να επαναλάβω ότι όλες οι δεσμεύσεις μας θα τηρηθούν στο ακέραιο για όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής στα νησιά μας που θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα και την προσβασιμότητα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους».

