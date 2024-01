Κόσμος

Ισραήλ – όμηροι: Ο θάνατος του υπαρχηγού της Χαμάς δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Άμπντουλ Ραχμάν αλ Θάνι, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για μια νέα συμφωνία για τους ομήρους.

-

Ο θάνατος του Σάλεχ αλ Αρούρι, δεύτερου τη τάξει στο πολιτικό γραφείο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, έκανε δυσκολότερη τη διαπραγμάτευση για τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους του εμιράτου του Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες με το Ισραήλ με την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, σε ρεπορτάζ του στο οποίο επικαλείται πηγές του στις κυβερνήσεις του Κατάρ και του Ισραήλ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες πως ο πρωθυπουργός του εμιράτου και άλλοι αξιωματούχοι τόνισαν σε μέλη οικογενειών 6 αμερικανοϊσραηλινών ομήρων ότι ο θάνατος του κορυφαίου στελέχους της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ σε νότιο προάστιο του Βηρυτού κατέστησε την προσπάθεια να κλειστεί νέα συμφωνία δυσκολότερη.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Άμπντουλ Ραχμάν αλ Θάνι, διαβεβαίωσε τα μέλη των οικογενειών πως έχει δεσμευθεί προσωπικά στην προσπάθεια να εξασφαλίσει νέα συμφωνία για τους ομήρους.

«Το Κατάρ έχει οδυνηρή συναίσθηση του πόσο υποφέρουν οι εναπομείναντες όμηροι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα», δήλωσε η πηγή του Axios στην κυβέρνηση του Εμιράτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό (εικόνες)

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πότε αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων