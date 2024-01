Κοινωνία

Φωτιά - Σαλαμίνα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Σαλαμίνα. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική Υπηρεσία

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Σαλαμίνας με άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από πυρκαγιά στο σπίτι του στα Βασιλικά Σαλαμίνας από την Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το πυροσβεστικό σώμα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία όμως είχε κατασβεσθεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, που ειδοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε οικία, στα Βασιλικά Σαλαμίνας. https://t.co/iT9OmTI2D9 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή

Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του για τον δήμο

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι