Λαμία: 83χρονη έστησε παγίδα σε επίδοξες απατεώνισσες

Πως ξεγέλασε τρεις γυναίκες – μια εξ αυτών φοιτήτρια – και τις οδήγησε στα χέρια των Αρχών.

Στη φάκα μιας γιαγιάς πιάστηκαν απατεώνες στη Λαμία που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν, μέσω τηλεφώνου.

Σύμφωνα με το lamiareport οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην 83χρονη. Το σενάριο ήθελε ο γιος της γιαγιάς να έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο και τον αμείλικτο απατεώνα που παρίστανε τον αστυνομικό, να ζητά 100.000 ευρώ για να τον ξεμπλέξει.

Η γιαγιά ήταν υποψιασμένη, αλλά ακόμη πιο υποψιασμένη ήταν η εγγονή της που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, που τη συμβούλευσε να στήσουν παγίδα στους απατεώνες. Έτσι η 83χρονη ζήτησε λίγο χρόνο μέχρι να συγκεντρώσει τελικά ένα πόσο στα 30.000 ευρώ προκειμένου «να γλυτώσει το παιδί της». Μέχρι να επικοινωνήσει και πάλι μαζί της ο απατεώνας, εκείνη μαζί με την εγγονή της είχαν ειδοποιήσει κιόλας την αστυνομία.

Οι οδηγίες που έλαβε στη συνέχεια η γιαγιά από τους απατεώνες, ήταν να βάλει τα λεφτά μέσα σε μία σακούλα και να τα δώσει σε κάποιον δικό τους. Το ραντεβού κλείστηκε κοντά στο σπίτι της 83χρονης, όπου η γιαγιά άφησε μια σακούλα που την είχε γεμίσει άχρηστα χαρτιά, αντί για χαρτονομίσματα.

Πράγματι μια νεαρή κοπέλα πλησίασε και πήρε τη σακούλα και τότε συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας που παρακολουθούσαν διακριτικά το χώρο. Μαζί με την «εισπράκτορα» συνελήφθησαν άλλες δύο νεαρές κοπέλες που περίμεναν μερικά μέτρα μακρύτερα μέσα σε αυτοκίνητο. Πρόκειται για τρεις Ελληνίδες, δύο αδερφές από βόρεια Ελλάδα 21 και 27 ετών, η μία μάλιστα φοιτήτρια και μία 32χρονη από τη Χαλκίδα.

