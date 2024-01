Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η Εκκλησία θα μιλήσει μετά τον Πρωθυπουργό

"Περιμένουμε πρώτα να παρουσιάσει τη νομοθετική ρύθμιση ο Πρωθυπουργός", είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.

Για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας ρωτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, προσερχόμενος στο Συνοδικό Μέγαρο για τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

«Ακούμε τόσο πολλά που είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Η Εκκλησία θα πάρει θέση αφού δει τη γραμμή που θα ακολουθηθεί από την Πολιτεία. Με τον πρωθυπουργό είμαστε σε ανοικτή επικοινωνία σχετικά με το θέμα της τεκνοθεσίας και των ομόφυλων ζευγαριών», απάντησε.

Σχετικά με το ζήτημα του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε αναφέρει μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ότι «η Εκκλησία δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη θέση για το ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε στην ελευθερία του ανθρώπου να ζει όπως επιθυμεί, όμως δεν θα επιτρέψουμε την αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας. Ένα παιδί που θα έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες τι δικαιώματα θα έχει;».

Αντίθετος με τη στάση αναμονής την οποία διακηρύσσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος σχετικά με το ζήτημα του νομοσχεδίου των οικογενειακών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, φαίνεται να τοποθετείται ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

O ιεράρχης δε μοιάζει να συμμερίζεται τη δήλωση του κ. Ιερώνυμου ότι η Εκκλησία δε λαμβάνει θέση μέχρις ότου παρουσιάσει το νομοσχέδιο ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του μάλιστα στον τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης TV100 υποστήριξε, διαμετρικώς αντίθετα, πως η Εκκλησία έχει ήδη ενιαία δημόσια εκφρασμένη θέση κι ότι αυτή είναι ενάντια στις συγκεκριμένες νομοθετικές στοχεύσεις της κυβέρνησης.

“Νομίζω ότι τα ζητήματα που αφορούν στη σχέση των δύο ανθρώπων έχουν λυθεί με το σύμφωνο συμβίωσης. Ο λόγος για τον οποίο προχωρεί η νομοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομοφύλων ζευγαριών είναι για να δοθεί η δυνατότητα τεκνοθεσίας σε κάποια από αυτά τα ζευγάρια. Η ΔΙΣ διακήρυξε με σαφήνεια ότι αποτελεί λανθασμένη επιλογή και η Εκκλησία διαφωνεί σε αυτό που επιθυμεί να νομοθετήσει η Πολιτεία”, ανέφερε.

