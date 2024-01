Αθλητικά

Πόλο - Εθνική Γυναικών: Δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία και φουλάρει για το χάλκινο μετάλλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός με τον ηττημένο του Ιταλία-Ολλανδία

-

(εικόνα αρχείου)

Όπως και στον τελικό το 2022, έτσι και φέτος, στα ημιτελικά, η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών είδε την Ισπανία να της φράζει τον δρόμο για την κορυφή.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με το βαρύ 13-5 από τις Ισπανίδες και έμεινε εκτός τελικού, με αποτέλεσμα να ανταμώσει στον μικρό τελικό με Ιταλία ή Ολλανδία, για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα, καθώς παρότι έμεινε πίσω 1-0 έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 για να φτάσει στο 5-1.

Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 5-2, με το ιβηρικό προβάδισμα να μεγαλώνει στο τρίτο οκτάλεπτο φτάνοντας στο 9-3. Εντέλει, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης συνέχισαν έτσι και στην τελευταία περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά στα οκτώ γκολ, με το τελικό 13-5.

Ο μικρός τελικός με τον ηττημένο του Ιταλία-Ολλανδία θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/01) στις 20:00.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 4-1, 4-2

Ισπανία (Μ. Όκα): Έστερ, Πιράλκοβα 1, Εσπάρ 1, Ορτίθ 2, Πέρεθ 1, Κρέσπι 1, Ρουίθ 1, Πένα 1, Φόρκα 3, Κάμους 1, Γκαρσία 1, Λέιτον, Τέρε

Ελλάδα (Α. Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 3, Ασημάκη 1, Πάτρα, Νίνου, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 1, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός 4χρονου στα Μέγαρα - Γιαννόπουλος: Είχαν γίνει κι άλλες καταγγελίες από την οικογένεια

Μάτι - Πρώην Αρχηγός Πυροσβεστικής: Ξέραμε για τους νεκρούς πριν από τη συνέντευξη Τσίπρα

Αυστρία: “Χρυσή” κληρονόμος θέλει να χαρίσει 25 εκατομμύρια ευρώ