Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο με double double οδήγησε σε νίκη τα “ελάφια” (βίντεο)

Σε εμφατική νίκη οδήγησε την ομάδα του Μιλγουόκι ο "Greek Freak".

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμη ένα «double double» και με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 26 λεπτά συμμετοχής, οδήγησε τους Μπακς σε μία εμφατική νίκη επί των Σέλτικς με 135-102. Πολύ καλός για τα «ελάφια» που έβγαλαν αντίδραση μετά τις διαδοχικές ήττες, ήταν και ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέμιαν Λίλαρντ σημείωσε 21 πόντους.

Από τους πέντε λογιζόμενους ως βασικοί των Σέλτικς, κανείς δεν αγωνίσθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τζέιλεν Μπράουν (10π.) να είναι ο μοναδικός εξ' αυτών με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζέισον Τέιτουμ έμεινε στους επτά, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Τζρου Χόλιντεϊ είχαν από έξι και ο Ντέρικ Γουάιτ μόλις δύο πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Βοστώνη 135-102

Κλίβελαντ-Μπρούκλιν 111-102

Ντάλας-Νέα Υόρκη 128-124

ΛΑ Λέικερς-Φοίνιξ 109-127

Οκλαχόμα-Πόρτλαντ 139-77

