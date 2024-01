Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Χειροπέδες σε 23χρονο για ληστεία

Η Αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση ληστείας που έγινε το πρωί της Τετάρτης, στην περιοχή του Μαρκόπουλου.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Μαρκοπούλου, 23χρονος αλλοδαπός για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος πρώτες πρωινές ώρες της 10-1-2023 κινούμενος με μοτοσυκλέτα, προσέγγισε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή του Μαρκόπουλου και αφού εισήλθε σε αυτό, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου - Μεσογαίας μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση και η σύλληψη του δράστη, ενώ κατασχέθηκε η επιχειρησιακή του μοτοσυκλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

