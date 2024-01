Παράξενα

Τερψιθέα: Εξαφανίστηκαν όλες οι γάτες από το χωριό

Θορυβημένοι οι περισσότεροι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν την λύση στο "μυστήριο" με την εξαφάνιση των αδέσποτων γατιών από την Τερψιθέα.

Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο εικοσαήμερο στο χωριό Τερψιθέα με τις γάτες του οικισμού.

Τα συμπαθέστατα αδέσποτα γατιά άρχισαν ξαφνικά να εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο.

Οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί καθώς συνήθιζαν να προσφέρουν τροφή στα περισσότερα από αυτά φροντίζοντάς τα στις αυλές των σπιτιών τους, ή ακόμη και στο δρόμο.

Ωστόσο τελευταία η Τερψιθέα έχει μείνει χωρίς… γάτες. Κάποιες από αυτές βρέθηκαν νεκρές σε διάφορα σημεία, ενώ άλλες δεν βρέθηκαν ποτέ, απλά εξαφανίστηκαν, με τους κατοίκους να υποψιάζονται πως κάποιος τις έχει δηλητηριάσει.

Μάλιστα μια ομάδα εξ αυτών επιθυμεί να κάνει τα πάντα για να βρεθεί ο υπαίτιος και η επόμενη κίνησή τους είναι να στραφούν στις αστυνομικές αρχές έτσι ώστε να λυθεί το …μυστήριο.

