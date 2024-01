Αθλητικά

Βραβείο “Πούσκας”: Το ωραιότερο γκολ της χρονιάς και τα στατιστικά της FIFA (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στατιστικά της FIFA για το πλέον θεματικό βραβείο της. Δείτε τις υποψηφιότητες για το ωραιότερο γκολ του 2023.

-

Την Δευτέρα (15/1, 21:30) στο Λονδίνο είναι προγραμματισμένα τα βραβεία "The Best" της FIFA. Ανάμεσά τους και εκείνο του «Puskas», το οποίο αφορά στο ωραιότερο γκολ της χρονιάς. Αυτοί είναι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της FIFA, οι αριθμοί που χαρακτηρίζουν το βραβείο:

103: Το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Πόρτο το 2009 «ταξίδεψε» με εκπληκτική μέση ταχύτητα 103 χιλιομέτρων την ώρα – είναι ρεκόρ για έναν νικητή του βραβείου Puskas της FIFA, το οποίο δεν κινδυνεύει να... εξαφανιστεί στα "The Best FIFA Football Awards" τη Δευτέρα.

64.3: Το 64,3% των νικητών του βραβείου Puskas της FIFA είχαν... καλό πόδι τους το δεξί.

18: Ο Ντάνιελ Ζόρι ήταν μόλις 18 ετών –και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του– όταν σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι, το οποίο τον έκανε τον νεότερο αποδέκτη του βραβείου Puskas το 2019, ξεπερνώντας τον Νεϊμάρ, ο οποίος ήταν 19 ετών. Ο Ζούλιο Ενσίσο, ο οποίος θα γίνει 20 ετών στις 23 Ιανουαρίου, διεκδικεί να γίνει ο τρίτος έφηβος που κατακτά το βραβείο. Ο 35χρονος Μάρτσιν Ολέκσι το κατέκτησε πέρυσι, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ως του γηραιότερου νικητή για το εμβληματικό γκολ του με την εθνική Σουηδίας κόντρα στην Αγγλία το 2012.

12: Ο Σον Χέουγκ-μιν ακούμπησε 12 φορές τη μπάλα χωρίς διακοπή για να σκοράρει εναντίον της Μπέρνλι, ένα σύνολο χωρίς προηγούμενο για νικητή του βραβείου Puskas της FIFA. Οκτώ από τα 13 γκολ, τα οποία βραβεύθηκαν, σημειώθηκαν με την πρώτη επαφή. Οι Γκιλιέρμε Μαντρούγκα και Νούνο Σάντος σημείωσαν τα γκολ, με τα οποία είναι φέτος υποψήφιοι, με την πρώτη επαφή, ενώ ο Χούλιο Ενσίσο χρειάστηκε τρεις επαφές για το δικό του.

11: Ο Νεϊμάρ, ο Βέντελ Λίρα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ερίκ Λαμέλα έχουν διασφαλίσει ότι τέσσερα γκολ, στα οποία απονεμήθηκε το βραβείο Puskas, έχουν σημειωθεί από ένα Νο11. Δύο σημειώθηκαν από το Νο7 (Κριστιάνο Ρονάλντο και Σον Χεουνγκ-μιν) και ισάριθμα από το Νο10 (Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Χάμες Ροντρίγκες), ενώ κανένα άλλο νούμερο φανέλας δεν έχει πετύχει περισσότερα από ένα γκολ που κατέκτησαν το βραβείο Puskas. Ο Νούνο Σάντος θα μπορούσε να γίνει το πέμπτο Νο11 που θα κατακτήσει το βραβείο, ενώ ο Γκιλιέρμε Μαντρούγκα και ο Ζούλιο Ενσίσο ελπίζουν να γίνουν το πρώτο Νο 8 και Νο20, αντίστοιχα, που θα θριαμβεύσουν.

10: Δέκα διαδοχικά γκολ, στα οποία απονεμήθηκε το βραβείο Puskas, βοήθησαν τις ομάδες των σκόρερ τους να φτάσουν στη νίκη, μέχρι που η προσπάθεια του Έρικ Λαμέλα στην ήττα 2-1 της Τότεναμ από την Άρσεναλ θριάμβευσε το 2021. Το μόνο άλλο γκολ που έχει πάρει το βραβείο Puskas, το οποίο δεν βοήθησε την ομάδα του σκόρερ της να φτάσει στη νίκη, ήταν αυτό του Νεϊμάρ στην ήττα της Σάντος με 5-4 από τη Φλαμένγκο το 2011.

7: Ο Λιονέλ Μέσι έχει λάβει τον αριθμό-ρεκόρ των επτά υποψηφιοτήτων για το βραβείο Puskas της FIFA, αν και -ο τρεις φορές δεύτερος- δεν έχει καταφέρει να το κερδίσει. Ο Νεϊμάρ και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έπονται στη λίστα των υποψηφιοτήτων με πέντε και τέσσερις, αντίστοιχα. Οι Γκιόργκιαν ντε Αρασκαέτα, Χλόμφο Κεκάνα, Νεμάνια Μάτιτς, Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρολάιν Γουέιρ είναι οι μόνοι άλλοι παίκτες με πολλαπλές υποψηφιότητες (δύο ο καθένας).

6: Οι παίκτες της Άρσεναλ έκανε έξι πάσες χωρίς διακοπή πριν από το «χτύπημα του σκορπιού» του Ολιβιέ Ζιρού κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας – ένα ρεκόρ για νικητή του βραβείου Puskas της FIFA. Η επίδοση αυτή θα γίνει... θρύψαλα, αν το γκολ του Χούλιο Ενσίσο πάρει την πρωτιά, με τους παίκτες της Μπράιτον να έχουν 11 πάσες κατά τη δημιουργία του.

4: Τέσσερα γκολ που τιμήθηκαν με το βραβείο Puskas σημειώθηκαν στην αγγλική Premier League, χωρίς κάποια άλλη διοργάνωση να έχει περισσότερα από έναν. Οι Ολιβιέ Ζιρού, Μο Σαλάχ, Σον Χεουνγκ-μιν και Έρικ Λαμέλα απέσπασαν το βραβείο μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Ο Νοτιοκορεάτης και ο Αργεντινός «ευθύνονται» για το γεγονός ότι η Τότεναμ είναι ο μόνος σύλλογος με πολλαπλούς νικητές. Επίσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε για λογαριασμό αγγλικού συλλόγου το γκολ, με το οποίο κατέκτησε το βραβείο Puskas του 2009, μολονότι αυτό επιτεύχθηκε στο Champions League.

2: Η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα που έχει δύο νικητές του βραβείου Puskas: τον Νεϊμάρ και τον Βέντελ Λίρα. Ο Γκιλιέρμε Μαντρούγκα θέτει υποψηφιότητα για να γίνει ο τρίτος, ενώ ο Νούνο Σάντος θα μπορούσε να γίνει ο δεύτερος νικητής της Πορτογαλίας, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

1: Ο Οσκαρίνε Μασουλούκε είναι ο μόνος τερματοφύλακας που συμπεριλήφθηκε σε λίστσα υποψηφιοτήτων για το βραβεία Puskas της FIFA. Το γκολ της ισοφάρισης του Νοτιοαφρικανού για λογαριασμό της Μπαρόκα κόντρα στους Ορλάντο Πάιρετς κατετάγη δεύτερο πίσω από τον... «σκορπιό» του Ολιβιέ Ζιρού το 2017.

1: Ένα γκολ, το οποίο απέσπασε το βραβείο Puskas της FIFA, σημειώθηκε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αυτό του Φαΐζ Σουμπρί για την Πενάνγκ το 2016.

Δείτε τους υποψήφιους για το βραβείο του 2023:

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Δεν θέλω να διχάσω, αλλά...

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

Δολοφονία - Νέος Κόσμος: "Γάζωσαν" τον 44χρονο με καλάσνικοφ (βίντεο ντοκουμέντο)