Εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Κλειστές λωρίδες όλη την εβδομάδα

Ποιες λωρίδες θα αποκλειστούν για το κοινό και για ποιο λόγο. Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας.

Λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εντός της σήραγγας «Θησέας», σε ισχύ θα τεθούν από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και ώρα 7.30 μέχρι και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ώρα 20.00, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μεταξύ του 47ου χιλιομέτρου και του 43,700 χιλιομέτρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία με σχετική ανακοίνωσή της απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

