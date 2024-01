Αθλητικά

Μπακς - Κινγκς: Το buzzer beater του Λίλαρντ και ο τριπλός Αντετοκούνμπο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Triple double έκανε ο Γιάννης Αντετοκουνμπο στο ματς θρίλερ που ''κρίθηκε'' από το buzzer beater του Λίλαρντ.

-

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε τρίποντο με 1,6 δευτερόλεπτα να απομένουν στην παράταση, καθώς οι Μπακς βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Σακραμέντο Κινγκς με 143-142 (κ.α. 128-128), το βράδυ της Κυριακής, στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι.

Οι Κινγκς προηγήθηκαν με τέσσερις πόντους στο τέλος της παράτασης, αλλά ο Μπρούκ Λόπεζ με τρίποντο από τη γωνία μείωσε σε 141-140 για τους Μπακς με 11,5 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Ο Ντε'Ααρον Φοξ ευστόχησε σε μία από τις δύο ελεύθερες βολές και στη συνέχεια ο Λίλαρντ με σουτ από τα 9 μέτρα χάρισε στους Μπακς την 15η συνεχόμενη νίκη τους επί των Κινγκς.

Με αυτή τη νίκη οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 28-12 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τους Σέλτικς (30-9). Αντίθετα οι «βασιλιάδες» έπεσαν στο 23-16 και καταλαμβάνουν την 6η θέση στη Δύση.

Ο Λίλαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» με 29 πόντους και 8 ασίστ, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σημείωσε το 40ο triple double της καριέρας του.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (9/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/14 βολές), 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 40 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα 23 πόντους (5/9 τρίποντα) είχε ο Μαλίκ Μπίσλι και 22 ποντους με 10 ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις για τους Μπακς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Κρις Μίντλετον ο οποίος ξεκούρασε το χειρουργημένο δεξί του γόνατο καθώς οι Μπακς έπαιζαν το τρίτο τους παιχνίδι σε τέσσερις ημέρες.

Για τους φιλοξενούμενους ο Φοξ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 32 πόντους, ο Ντομάντας Σαμπόνις σημείωσε triple double με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 15 ασίστ ενώ οι Μαλίκ Μονκ και Κέβιν Χέρτερ σημείωσαν 28 και 26 πόντους αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στον Σάσα Βεζένκοφ, είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/1) στις 02:30.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντένβερ-Ιντιάνα 117-109

Μαϊάμι-Σάρλοτ 104-87

Μινεσότα-Κλίπερς 109-105

Μιλγουόκι-Σακραμέντο 143-142 παρ.

Πόρτλαντ-Φοίνιξ 116-127

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 30-9

Φιλαδέλφεια 24-13

Νέα Υόρκη 23-16

Μπρούκλιν 16-22

Τορόντο 15-24

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 28-12

Κλίβελαντ 22-15

Ιντιάνα 23-16

Σικάγο 19-22

Ντιτρόιτ 3-36

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 23-16

Ορλάντο 21-18

Ατλάντα 15-23

Σάρλοτ 8-29

Ουάσινγκτον 7-31

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μινεσότα 28-11

Οκλαχόμα Σίτι 27-11

Ντένβερ 28-13

Γιούτα 21-20

Πόρτλαντ 10-29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Κλίπερς 25-14

Σακραμέντο 23-16

Φοίνιξ 21-18

Λ.Α. Λέικερς 19-21

Γκόλντεν Στέιτ 18-21

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νέα Ορλεάνη 24-16

Ντάλας 23-17

Χιούστον 19-19

Μέμφις 14-25

Σαν Αντόνιο 7-31

Ειδήσεις σήμερα:

Αριστοτέλης Ωνάσης: Σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας “Κροίσος”

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Βιβλιοπώλης των αστέγων για κλοπή: Αν μας τα ζητούσαν, θα τα δίναμε με όλη μας την καρδιά