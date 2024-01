Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστή έξοδος όλη τη νύχτα

Ποια έξοδος θα είναι κλειστή όλη τη νύχτα της Πέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευής.

Κλειστή λόγω εργασιών συντήρησης η έξοδος της Αττικής Οδού προς Μαρκόπουλο στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/01 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/01

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/01/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/01/2024 η έξοδος της Αττικής Οδού προς Μαρκόπουλο στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν στον κόμβο Αεροδρομίου (κόμβος 20) να κατευθυνθούν δεξιά στην έξοδο προς Κορωπί και στη συνέχεια στην επόμενη διασταύρωση στα φανάρια με τη Λ. Λαυρίου, να στρίψουν αριστερά προς Μαρκόπουλο.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

