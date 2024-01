Κόσμος

To τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει νέα πλοία

Τι θα προστεθεί στο τουρκικό ναυτικό σε μια τελετή που θα παραστεί και ο Πρόερδος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο του στόχου «100 πλοία στο 100ο έτος», τα πλοία με τις επωνυμίες ISTANBUL, MARLIN, DERYA και ARIF EKMEKCI θα ενταχθούν σήμερα στο ναυτικό σε μια τελετή στην οποία θα παραστεί ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την εφημεριδα ‘Τουρκίγε’ 4 ακόμη πλοία για την προστασία της Γαλάζιας Πατρίδας μπαίνουν στην απογραφή της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων σε τελετή στη Γιάλοβα σήμερα, στην οποία αναμένεται να παραστεί ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρώτο πλοίο είναι η φρεγάτα ISTANBUL στα πλαίσια του MILGEM Fifth Ship Supply Project. Ένα άλλο πλοίο που θα μπει στην απογραφή του ναυτικού είναι το TCG DERYA.

Με το DERYA, το δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο του πολεμικού ναυτικού μετά το TCG Anadolu, ο εφοδιασμός καυσίμων των πλωτών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων ελικοπτέρων, θα παρέχεται γρήγορα στη θάλασσα. Θα μεταφέρει επίσης προμήθειες όπως τρόφιμα, νερό, ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα και πυρομαχικά για τουλάχιστον 4 πλοία χωρίς υποστήριξη στην ξηρά.

Το τρίτο πλοίο που εντάχθηκε στην απογραφή, TCG SENIOR ARIF EKMEKCI, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου που ξεκίνησε για την αύξηση των δυνατοτήτων εφοδιασμού και επιμελητείας των Ναυτικών Δυνάμεων. Η MARLIN IDA, που θα συγκαταλέγεται στους προστάτες της γαλάζιας πατρίδας, θα καλύψει τις ανάγκες υψηλής ταχύτητας, αντοχής και ευελιξίας.

