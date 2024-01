Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζονται οι εργασίες της Κ.Ο στις Σπέτσες - Αναχώρησαν οι πρώτοι βουλευτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Στ. Κασσελάκης παρέθεσε δείπνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε εστιατόριο του νησιού.

-

Οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με ορίζοντα το συνέδριο του Φεβρουαρίου και τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας εργασιών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στο σπίτι του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, στις Σπέτσες.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Κασσελάκης παρέθεσε δείπνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε εστιατόριο του νησιού.

Οι εργασίες της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστούν έως και το μεσημέρι της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των βουλευτών.

Οι πρώτοι που αναχώρησαν από το νησί ήταν οι δύο γραμματείς του κόμματος, Ράνια Σβίγγου και ο αναπληρωτής, Γιώργος Βασιλειάδης και ακολούθησε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γιώργος Τσίπρας, ο Πάυλος Πολάκης και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες