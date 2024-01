Ρωσία: Οργή για τον θάνατο γάτας - Ελεγκτής την πέταξε έξω από τρένο (βίντεο)

Μία άτυχη γάτα έχαασε την ζωή της στην Ρωσία, όταν ελεγκτής τρένου, την πέταξε από βαγόνι, ενώ έξω επικρατούσαν πολικές θερμοκρασίες.

-

Οργή έχει προκαλέσει, ο θάνατος μίας γάτας στην Ρωσία. Ο Twix, όπως ονομαζόταν η άτυχη γάτα, έχασε την ζωή του από το κρύο, αφού μία ελεγκτής τρένου την βρήκε στα βαγόνια και την πέταξε στα χιόνια.

Το περιστατικό συνέβη, σε τρένο που ταξίδευε προς την Αγία Πετρούπολη, στις 11 Ιανουαρίου. Ο Twix ταξίδευε μαζί με τους ιδιοκτήτες του, όταν για άγνωστο λόγο, βγήκε από το κλουβί του. Η ελεγκτής, νόμιζε πως η γάτα ήταν αδέσποτη και την πέταξε εκτός του τρένου, όπου επικρατούσαν πολικές θερμοκρασίες, η οποίες έφταναν μέχρι και τους -30 βαθμούς Κελσίου. Όταν διαπιστώθηκε η εξαφάνιση της γάτας, εκατοντάδες εθελοντές άρχισαν να ψάχνουν το άτυχο τετράποδο. Τελικά βρέθηκε νεκρό το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου

Η σιδηροδρομική εταιρεία ζήτησε συγνώμη από το ζευγάρι. «Λυπόμαστε ειλικρινά για τον θάνατο του Twix».

Ο κόσμος ζητά από την εταιρεία, να απολυθεί η ελεγκτής και να της απαγγελθούν κατηγορίες. Περισσότεροι από 300.000 Ρώσοι έχουν υπογράψει αίτηση με την οποία ζητούν την απόλυση της ελεγκτή, ενώ άλλοι 100.000 ζητούν την άσκηση δίωξης σε βάρος της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter), φαίνεται η ελεγκτής να ρίχνει την γάτα στα χιόνια.

Twix the Cat, thrown out into the cold by a Russian RZHD train conductor, was found frozen to death. The harsh realities of Putin's Russia. pic.twitter.com/E8FcSYf35I