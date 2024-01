Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Πώς το διάστημα αλλάζει τη ζωή στη Γη; (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 24:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#BraveNewSpace

Πώς το διάστημα αλλάζει τη ζωή στη Γη;

Πώς επηρεάζει το διάστημα την καθημερινότητά μας; Το ερώτημα αυτό καθίσταται καίριο αν λάβουμε υπόψη ότι ένας μεγάλος αριθμός χρήσιμων εφαρμογών και τεχνολογιών εδώ στη Γη στηρίζονται στη διαστημική τεχνολογία. Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewSpace επιχειρεί να φωτίσει τη δραστηριότητα του ανθρώπου στο διάστημα και το πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας. Ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου στο διάστημα; Τι είναι το «Νέο Διάστημα» και γιατί προσελκύει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ; Πέρα από την εξερεύνηση του αγνώστου, τι μας προσφέρει και τι μας έχει προσφέρει σε απτούς όρους το διάστημα όλα αυτά τα χρόνια;

Αναζητώντας απαντήσεις, ακούμε ειδικούς του χώρου, ενώ επισκεπτόμαστε την έδρα της εταιρείας Planetek Hellas, η οποία αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές δεδομένων που προέρχονται από δορυφόρους παρατήρησης της γης, αλλά και λογισμικό τόσο για τους δορυφόρους σε τροχιά όσο και για τις επίγειες βάσεις τους. Το διάστημα είναι η τέταρτη διάσταση της ισχύος ενός κράτους, μετά από τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα, και αποτελεί σύμμαχο του ανθρώπου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα αύριο συναρπαστικό.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Σταμάτης Κριμιζής (Αστροφυσικός, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών), Στέλιος Μπολάνος (Συνιδρυτής & Διευθυντής, Planetek Hellas), Κατερίνα Καββαδά (Διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας & Διαστήματος), Κωνσταντίνος Πιλαφτσής (Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Planetek Hellas), Ελένη Γουνελά (Technical Assistant Earth Observation, Planetek Hellas), Θεόφιλος Βαλσαμίδης (Technical Specialist Earth Observation, Planetek Hellas), Μαρία Ιερωνυμάκη (Technical Manager Space System, Planetek Hellas), Γιώργος Φίλιος (Junior Software Engineer, Planetek Hellas).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

Δείτε το trailer:





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions