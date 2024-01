Υγεία - Περιβάλλον

Κως: Πέταξαν ιατρικό μηχάνημα από το νοσοκομείο… κατά λάθος

Πώς το ανακάλυψαν οι πολίτες που χρειαζνται το μηχάνημα προκειμένου να εγχειριστούν. Ποιες οι ενέργειες της Διοίκησης.

Ένα περίεργο περιστατικό καταγγελίας για κακοδιαχείριση εξοπλισμού, σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Κω. Όπως ανέφερε η πρώην πρόεδρος της Λέσχης Lions Κω Νίλουφερ Τλε,… “χάθηκαν” (!) τα μισά εξαρτήματα, ιατρικού μηχανήματος της Ουρολογικής Κλινικής με το οποίο γίνονταν επεμβάσεις, και το οποίο η Λέσχη είχε δωρίσει στο ίδρυμα.

«Το απόγευμα ενημερώθηκα από ασθενή που είχε προγραμματίσει ουρολογική επέμβαση προστάτη στο Ουρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Κω, για ένα λυπηρό περιστατικό. Δυστυχώς, το μισό μηχάνημα λείπει από το χειρουργείο (“πετάχτηκε λένε κατά λάθος στα σκουπίδια”)… Tο κόστος της ζημιάς αγγίζει τις 10.000 ευρώ... Το ρεζεκτοσκόπιο αγοράστηκε με πολύ κόπο από τη Λέσχη κατά την προεδρία μου πέρυσι, και η τιμή αγοράς του άγγιξε τα 23.890 ευρώ… Υπάρχουν, ή υπήρχαν μέχρι πρότινος, μόνο δύο μηχανήματα πανελλαδικά, ένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και ένα στην Κω. Λυπάμαι και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συμπολίτες μου, που δεν θα πραγματοποιηθούν τα χειρουργεία τους».

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού vimatisko.gr η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε ΕΔΕ για το περιστατικό, και παράλληλα παρήγγειλε νέο τεμάχιο από το τμήμα που… πετάχθηκε, ένα τεμάχιο το οποίο θα βρίσκεται τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Κω, ώστε να συνεχίζονται τα χειρουργεία που γίνονται εκεί.

