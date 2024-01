Πολιτισμός

Πέθανε η Μέλανι

Θλίψη έχει σκορπίσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή η είδηση θανάτου της Μέλανι.

Η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στο Woodstock το 1969 και έγινε γνωστή με τις μεγάλες ποπ επιτυχίες «Brand New Key» και «Lay Down (Candles in the Rain)» στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η διαφημιστική της εταιρεία Glass Onyon PR.

Δεν δόθηκαν άμεσα πληροφορίες για την αιτία θανάτου της. Όμως η Melanie Safka, βρισκόταν στο στούντιο νωρίτερα αυτό το μήνα και δούλευε πάνω σε έναν νέο δίσκο με διασκευές τραγουδιών, με τίτλο «Second Hand Smoke», για την εταιρεία Cleopatra. Σύμφωνα με την εταιρεία θα ήταν το 32ο άλμπουμ της.

Τα τρία της παιδιά, η Leilah, η Jeordie και ο Beau Jarred, ανάρτησαν ένα μήνυμα στο προφίλ της τραγουδίστριας στο Facebook, στο οποίο αναφέρουν: «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα από εσάς για την αγάπη που έχετε για τη μητέρα μας και να σας πούμε ότι σας αγαπούσε όλους σας πάρα πολύ! Ήταν μία από τις πιο ταλαντούχες, δυνατές και παθιασμένες γυναίκες της εποχής και κάθε λέξη που έγραφε, κάθε νότα που τραγουδούσε το αντανακλούσε. Ο κόσμος μας είναι πολύ πιο σκοτεινός, τα χρώματα ενός θλιβερού, βροχερού Τενεσί ωχριούν με την απουσία της σήμερα, αλλά ξέρουμε ότι είναι ακόμα εδώ, χαμογελώντας σε όλους μας, σε όλους σας, από τα αστέρια».

